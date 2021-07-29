Россию и Китай сочли лидерами по разработке вакцин от коронавируса

Россия и Китай занимают лидирующие позиции по разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил генсек Азиатского экономического форума в Боао Ли Баодун, передает РЕН ТВ.

По его словам, Москва и Пекин «смогли первыми в глобальной гонке создать безопасные и надежные вакцины».

Ранее сообщалось, что посол России в Пекине Андрей Денисов привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву. «Sinopharm — это главная китайская вакцина, как наш Sputnik», — сказал он. Дипломат признался, что сделал прививку добровольно в целях безопасности, поскольку для обладателей дипломатических и служебных паспортов въезд в Китай не закрыт.

16 июля лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились наладить обмен технологиями производства вакцин от COVID-19. «Мы признаем роль обширной иммунизации против COVID-19 в качестве глобального общественного блага. И с этой целью мы удвоим наши усилия, направленные на расширение производства и поставок вакцин», — сообщается в совместной декларации глав государств, выпущенной по результатам неформальной онлайн-встречи. Также главы экономик АТЭС выразили уверенность, что остановить пандемию COVID-19 можно только предоставив равный доступ всем государствам «к эффективным и безопасным вакцинам».