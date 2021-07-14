Российский посол привился китайской вакциной от коронавируса

Посол России в Пекине Андрей Денисов рассказал, что привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в Китай после выезда в Москву. Несмотря на наличие сертификата о вакцинации, в соответствии с правилами въезда в Китай, он все равно проходил трехнедельный карантин по прилете. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Sinopharm — это главная китайская вакцина, как наш Sputnik», — сказал Денисов.

Дипломат признался, что сделал прививку добровольно в целях безопасности. По его словам, основным мотивом стал расчет на то, что это создаст благоприятный фон для последующего возвращения к основному месту работы. Он отметил, что для обладателей дипломатических и служебных паспортов въезд в Китай не закрыт.

Посол добавил, что «в странах, где есть свои разработки, как минимум разрешено делать местные прививки на сугубо добровольной основе».

Денисов призвал с пониманием относиться к существующим правилам в Китае, где тщательно следят за предотвращением возможности проникновения инфекции на территорию страны, население которой составляет почти полтора миллиарда человек.

Ранее бывший посол Швейцарии в России Ив Россье привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Вместе с ним прививку сделали несколько других сотрудников дипведомства Швейцарии.