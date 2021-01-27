Стало известно о самочувствии привившегося «Спутником V» экс-посла Швейцарии

Официальный представитель постпредства Швейцарии при женевском отделении ООН Паола Черезетти рассказала о самочувствии экс-посла Швейцарии Ива Россье, привившегося российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Ее слова передает РИА Новости.

По словам Черезетти, бывший посол чувствует себя хорошо. Никаких побочных эффектов после вакцинации у него замечено не было.

О том, что Ив Россье привился «Спутником V», стало известно ранее. Вместе с ним прививку сделали несколько других сотрудников дипведомства Швейцарии. Помимо Россье, российской вакциной привились посол Италии Паскуале Терраччано и посол Индии Венкатеш Варма.

Россье завершил свою работу в России в декабре 2020-го. Он был главой дипмиссии Швейцарии с 2017 года. Сейчас его место занимает Кристина Марти Ланг.