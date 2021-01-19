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Посол Италии в России привился вакциной «Спутник V»

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посол Италии в России Паскуале Терраччано привился вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, — "Спутник V". Я не испытал никаких особых побочных эффектов», — сказал он. По словам Терраччано, он планирует сдать тест на антитела.

В ноябре Терраччано заявил, что Италия сможет вести переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V» только после ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA). «Мы обязаны провести процедуру через ЕMA. Мы не можем решить, "я хочу это, я хочу то", — только через EMA», — пояснил он.

Массовая добровольная вакцинация от коронавируса для всех желающих началась в России 18 января, ее на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Путин. С 5 декабря препарат «Спутник V» могли получить медики, учителя, социальные работники и граждане с хроническими заболеваниями.


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