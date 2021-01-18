Врач назвала россиянам правила получения прививки от коронавируса

Для получения прививки от коронавируса есть несколько правил, которые стоит соблюдать. Их россиянам назвала врач-терапевт Людмила Черепенько, передает «МИР 24».

Она указала, что для прививки есть противопоказания: острые респираторные заболевания, обострение хронических заболеваний и аллергические реакции на момент вакцинации. Вводить вакцину можно через 4 недели после выздоровления, купирования аллергии и ремиссии.

За 24 часа до вакцинации нельзя употреблять спиртное, в день прививки не стоит посещать бассейн, сауну, заниматься физическими тренировками и загорать — в том числе в солярии. Также рекомендовано избегать переохлаждений. Возобновить тренировки и посещение солярия можно не ранее чем через два дня после вакцинации.

Кроме того, за несколько дней до прививки и после нее стоит избегать людных мест и контакта с больными ОРЗ.

Массовая добровольная вакцинация от коронавируса для всех желающих началась в России 18 января, ее на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Путин. С 5 декабря препарат «Спутник V» могли получить медики, учителя, социальные работники и граждане с хроническими заболеваниями.

С 31 января граждане смогут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг. Там же можно оформить электронный сертификат о прививке.