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Бывший посол Швейцарии в России привился вакциной «Спутник V»

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Ив Россье
Ив Россье
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Бывший посол Швейцарии в России Ив Россье привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей посольства.

«В конце декабря 2020 года, незадолго до своего отъезда из Москвы Россье сделал прививку, как и несколько других сотрудников дипведомства Швейцарии», — отмечается в сообщении.

РИА Новости напоминает, что турецкий посол Мехмет Самсар тоже не исключил, что привьется российской вакциной. Его коллега из Великобритании Дебора Броннерт, напротив, не собирается этого делать.

Россье завершил свою работу в России в декабре 2020-го. Он был главой дипмиссии Швейцарии с 2017 года. Сейчас его место занимает Кристина Марти Ланг.

Ранее сообщалось, что российской вакциной привился посол Италии в России Паскуале Терраччано. По его словам, никаких побочных эффектов пока нет, посол вскоре планирует сдать тест на антитела.

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