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В Италии запустили производство «Спутника V»

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Фото: Оливер Ондрас / РИА Новости

В Италии запустили производство тестовой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили представители фармацевтической компании Adienne Pharma & Biotech, передает ТАСС.

Отмечается, что российский препарат проверят на предмет безопасности и соответствия международным стандартам.

Ранее стало известно, что Совет итальянского региона Марке призвал выдавать визы россиянам, вакцинированным «Спутником V». По их словам, привившиеся российской вакциной туристы имеют такой же иммунитет, как и граждане стран ЕС, привившиеся другими вакцинами.

15 июня директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя предположил, что медицинские власти Евросоюза одобрят российскую вакцину от коронавируса в июле. В настоящий момент «Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА)

Вакцина «Спутник V», созданная национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. На данный момент препарат одобрен для использования в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек.

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