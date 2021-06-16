В Италии призвали выдавать визы вакцинированным россиянам

Совет итальянского региона Марке призвал выдавать визы россиянам, вакцинированным российским препаратом «Спутник V». Об это сообщает агентство ANSA.it.

Так, члены совета региона на востоке Италии выступили за разрешение въезда в страну туристам из России и подписали соответствующую петицию.

По их словам, привившиеся «Спутником V» туристы из России имеют такой же иммунитет, как и граждане стран ЕС, привившиеся другими вакцинами. Они сослались на опыт Республики Сан-Марино, где российская вакцина продемонстрировала свою эффективность и безопасность. Итальянцы назвали запрет на въезд российских туристов большим противоречием. «Разве мы не должны выпускать жителей Сан-Марино из дома?» — заявили в тексте.

Члены совета также отметили, что все, что мешает туристическому потоку, губительно для региона.

Ранее в мае визовые центры Италии возобновили свою работу в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. Визы смогут получить те, у кого уже есть итальянские туристические визы, истекшие в период с 1 января 2020-го по настоящий момент. Срок действия начнется не ранее 1 июня.