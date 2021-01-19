Израильский телеведущий решил привиться вакциной «Спутник V»

Израильский телеведущий Дов Гиль-Хар решил привиться российской вакциной против COVID-19 «Спутник V». Для этого он прилетел в Москву, пишет «Вести.Ru».

Телеведущего убедили примеры коллег-журналистов и полутора миллионов россиян, которые уже прошли вакцинацию. Кроме того, на решение Гиль-Хара повлияла высокая эффективность препарата.

Ранее «Спутником V» привился бывший посол Швейцарии в России Ив Россье. Он и несколько других сотрудников дипведомства сделали прививку в конце декабря 2020-го незадолго до отъезда из Москвы. Посол Италии в России Паскуале Терраччано также прошел вакцинацию «Спутником V».

Массовая добровольная вакцинация от коронавируса для всех желающих началась в России 18 января, ее на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Путин. С 5 декабря препарат «Спутник V» могли получить медики, учителя, социальные работники и граждане с хроническими заболеваниями.