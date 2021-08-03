Раскрыта эффективность российских вакцин к штаммам «дельта» и «дельта плюс»

Эффективность российских вакцин от коронавируса к штаммам «дельта» и «дельта плюс» может незначительно снижаться, но остается на уровне выше 90 процентов. Такие данные раскрыл руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, передает «Интерфакс».

По словам Семенова, уровень эффективности постоянно проверяется с появлением каждого нового изолята COVID-19.

Специалист добавил, что все существующие и зарегистрированные на территории России вакцины эффективны против коронавируса, однако нужно больше антител, чем для борьбы с классическим вариантом COVID-19.

«Тем не менее, поствакцинальные антитела обладают нейтрализующим эффектом и весьма эффективно противостоят инфекциям "дельта" и "дельта плюс" вариантам"», — добавил он.

Семенов отметил, что это относится и к вакцинам, зарегистрированным в других странах. Он добавил, что не надо менять состав вакцин, потому что в этом случае придется заново проходить регистрацию и испытания. По словам эксперта, лучше как можно быстрее сделать прививку уже разработанными препаратами.

Ранее в «Векторе» оценили вероятность вытеснения штамма коронавируса «дельта» вариантом «лямбда». По мнению специалистов, такой вариант представляется сомнительным, так как в настоящее время данная разновидность не представлена в России.