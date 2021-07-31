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В «Векторе» оценили вероятность вытеснения штамма «дельта» вариантом «лямбда»

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Фото: Pixabay

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оценил вероятность вытеснения штамма коронавируса «дельта» вариантом «лямбда». Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что в настоящее время эта разновидность отсутствует в России. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не отнесла южно-американскую мутацию к вызывающим озабоченность категориям.

«То, что лямбда-штамм вытеснит вариант дельта, представляется сомнительным», — заключили в «Векторе».

Ранее японские биологи обнаружили, что «лямбда»-вариант COVID-19, распространяющийся по ряду стран Южной Америки, имеет способность скрываться от иммунитета человека. Исследования показали, что эта разновидность коронавируса так же активно заражала клетки, как и различные вариации индийского штамма «дельта плюс», которые считаются на сегодняшний день одними из самых заразных форм инфекции.

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