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Трамп заявил об уверенности в лабораторном происхождении COVID-19

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Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в лабораторном происхождении COVID-19. Своим мнением он поделился в эфире телеканала Fox News.

«Я называю его китайским вирусом, потому что именно оттуда он начал распространение. Он появился в лаборатории», — утверждает экс-президент.

По его словам, руководство социальных сетей, в том числе Twitter, активно блокировало людей, которые публиковали неподтвержденные данные о коронавирусе, в том числе теорию о его искусственном происхождении.

«Я и раньше говорил, что он появился в лаборатории, но только теперь все отмечают, что, вероятно, я был прав», — добавил бывший американский лидер.

Ранее США предрекли 300 тысяч заражений коронавирусом в сутки. По мнению экспертов, рост заболеваемости может быть связан с новым «дельта»-штаммом вируса, а также снятием ограничений и возвращением американцев к нормальной жизни. Отмечается, что за прошедшую неделю в США в среднем фиксировали около 70 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.


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