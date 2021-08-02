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В США представили доказательства утечки коронавируса из китайской лаборатории

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Фото: Li Bo / Globallookpress.com

Члены Республиканской партии США из Палаты представителей представили доказательства утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. Об этом пишет издание The Hill, ознакомившееся с документом.

Текст опубликовал старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол — это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса. Отчет составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. По мнению следователей, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

По этой причине власти США должны призвать Китай к ответственности, считают республиканцы. В частности, Маккол потребовал, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая. В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.

Некоторые представители сферы здравоохранения считают, что такое расследование — важный шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Однако другие эксперты считают, что пока рано делать однозначные выводы о происхождении коронавируса.

Еще в марте эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отчитались о поездке в Ухань для выяснения источников распространения COVID-19. Согласно документу, пандемия коронавируса, скорее всего, началась не из-за утечки из уханьской лаборатории. Однако уже в июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует снова проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Китай отверг такой план.

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