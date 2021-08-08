В Китае обвинили США в сокрытии данных о первых случаях коронавируса: вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю в разговоре с Global Times заявил, что это дает основания подозревать не китайское, а американское происхождение SARS-CoV-2.

«Чтобы сделать пандемию политическим вопросом и оклеветать Китай, Соединенные Штаты могли скрыть реальную ситуацию раннего распространения вируса в стране», — приводит издание его слова.

Чжаньцю указывает, что жители американского штата Флорида якобы не выдают реальную информацию о первых случаях заболевания в 2020 год. Речь идет о случае, когда записи о 171 пациенте пропали из официальной статистики, а затем появились снова, но уже без указания проявлявшихся симптомов.

2 августа члены Республиканской партии из Палаты представителей США обнародовали доклад, в котором приводились доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Отчет республиканцев основывался на информации из открытых источников. Авторы документа также призвали американское правительство ввести санкции против ученых из Уханьского института вирусологии.

В июле в ВОЗ предложили китайскому правительству план второго расследования происхождения коронавируса. Предполагалась вторая поездка специальной комиссии в Ухань. Однако Пекин резко отверг план организации, заявив, что он «не уважает науку и здравый смысл».

