Главный инфекционист США «защитил» Китай от обвинений в утечке коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи получил благодарность от представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питера Дашака (Peter Daszak) за то, что он «защитил» Китай от обвинений в утечке коронавируса из лаборатории. Об этом сообщает RT.

Дашак входил в группу сотрудников ВОЗ, которые расследовали происхождение коронавируса в ходе экспедиции в Ухань. В своем письме к Фаучи он поблагодарил его за обнародование научных данных, которые подтверждают первичную передачу COVID-19 от летучей мыши к человеку и опровергают версию лабораторной разработки вируса.

Как передает RT, Фаучи заключил, что мутации коронавируса «полностью соответствуют переходу вида от животного к человеку». Представитель ВОЗ подчеркнул, что «смелые» заявления инфекциониста основаны на информации из достоверных источников и помогут развеять мифы о происхождении вируса.

28 мая разведслужбы США заявили о наличии некоторых данных, с помощью которых удастся установить источник возникновения коронавируса нового типа. Речь может идти о такой информации, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки коронавируса.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

В конце марта ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.