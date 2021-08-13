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Китай отказал ВОЗ в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса

Китай отклонил запрос ВОЗ о новом расследовании происхождения коронавируса в Ухане
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Фото: Ju Huanzong / XinHua / Globallookpress.com

Китай отклонил просьбу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возобновлении расследования происхождения коронавируса. Китайские власти подчеркнули, что поддерживают научные, а не политизированные версии того, как возник вирус. Об этом сообщает телеканал France 24.

В четверг, 12 августа, ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания COVID-19. По мнению специалистов организации, данная мера может помочь выяснить реальные причины возникновения заболевания, унесшего жизни 4 миллионов человек и парализовавшего практически всю мировую экономику.

Китай отклонил данную просьбу, заявив, что расследования, проведенного совместно с ВОЗ в январе 2021 года, достаточно. Китайские власти не намерены проводить новое расследование, с их точки зрения, данное предложения мотивировано не «научной целесообразностью», а исключительно политикой.

«Мы отрицаем политизированное видение данного вопроса. Мы поддерживаем научный подход. Выводы и рекомендации совместного отчета ВОЗ и Китая были признаны научным сообществом. Мы отвергаем предложение о новом расследовании», — заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй (Ma Zhaoxu).

На фоне нежелания Китая сотрудничать с международным сообществом в вопросе выявления подлинных причин возникновения коронавируса, ряд политиков и экспертов все более склоняются к версии о лабораторном происхождении заболевания.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус говорил, что теория об искусственном происхождении коронавируса требует дальнейшего расследования. Президент США Джо Байден в мае 2021 года поручил разведывательному сообществу страны более тщательно изучить версию о лабораторном происхождении вируса.

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