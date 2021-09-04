В США призвали приостановить ревакцинацию

Чиновники в сфере здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от COVID-19. Об этом сообщает RT.

Издание упоминает высокопоставленных чиновников, которые рекомендуют администрации Джо Байдена отложить распространение дополнительных, «бустерных» доз вакцины от коронавируса. По мнению руководителей агентств здравоохранения, этот шаг может быть преждевременным, так как они не могут одобрить повторные дозы прививок для всех видов вакцин.

В частности, о приостановке говорят представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Как оказалось, на данный момент официальные лица могут рекомендовать только «бустерные» дозы Pfizer.

В сообщении ведомств говорится, что дата начала ревакцинации по всей стране, одобренная администрацией Белого дома, является слишком ранней. И в FDA, и в CDC отметили, что им нужно больше времени, чтобы протестировать и утвердить третьи дозы прививок.

Ранее президент Джо Байден заявил, что взрослые американцы могут получит третью дозу вакцин начиная с 20 сентября.

В начале августа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) временно приостановить ревакцинацию от коронавируса. Ранее в ВОЗ рассказали, что ревакцинацию необходимо отложить, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами.