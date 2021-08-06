Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о «реальной опасности» из-за COVID

Человечество вступило в период «реальной опасности» из-за COVID-19, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии Тедрос Аданом Гебрейесус О нынешней ситуации с коронавирусом

Глава организации посчитал неправильной ситуацию, при которой сейчас работники здравоохранения в государствах с низкими доходами не могут получить вакцину, однако в то же время в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

Гебрейесус подчеркнул, что обретенные достижения в борьбе с пандемией коронавируса сегодня утрачиваются, системы здравоохранения перегружены. «Рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», — сказал он.

Также глава организации напомнил о своем призыве запретить бустерную вакцинацию хотя бы до конца сентября. Таким образом, высвободившиеся дозы вакцины можно направить в страны с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели.

10 процентов населения каждой страны должны быть привиты от коронавируса по плану ВОЗ

Призыв приостановить ревакцинацию

4 августа Гебрейесус призвал страны приостановить «бустерные» дозы вакцины от коронавируса для того, чтобы поделиться препаратами с бедными странами. Таким образом удастся вакцинировать хотя бы 10 процентов населения каждой страны.

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик воздержался от комментаривев по поводу призыва главы ВОЗ.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США считают неверным призыв организации временно приостановить ревакцинацию от коронавируса. По ее мнению, страны могут делать и то, и другое.

В России также не поддержали предложение ВОЗ. Как заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев призыв ВОЗ может вызвать рост числа смертей от коронавирусной инфекции.

Самые вакцинированные страны

5 августа аналитики Bloomberg назвали страны, в которых вакцинирована наибольшая часть населения.

Так, в лидерах оказались Объединенные Арабские Эмираты (привито 65,1 процента), Чили (64,5 процента), Бельгия (60,6 процента), Израиль (59,5 процента), Испания (59 процентов). Также некоторые страны объявили о начале ревакцинации. Среди них — Израиль, Франция, Германия, страны Ближнего Востока и Россия.

Меньше всего привитых в Уганде (меньше 0,1 процента), Республике Чад (0,1 процента), Туркменистане (0,2 процента), Центральноафриканской Республике (0,2 процента) и Мавритании (0,2 процента).