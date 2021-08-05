Названы самые вакцинированные страны

Аналитики газеты Bloombeeg назвали страны, в которых вакцинирована наибольшая часть населения.

В числе лидеров оказались Объединенные Арабские Эмираты (привито 65,1 процента), Чили (64,5 процента), Бельгия (60,6 процента), Израиль (59,5 процента), Испания (59 процентов).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны, в которых значительная часть населения уже сделали обе прививки, приостановить ревакцинацию и поделиться антиковидными препаратами с бедными странами.

Страны, которые уже объявили о начале ревакцинации — к ним относятся Израиль, Франция, Германия, странах Ближнего Востока и Россия — глава ВОЗ призвал направить «бустерные» препараты в страны, где привито менее десяти процентов населения. В их число входят Уганда ( меньше 0,1 процента), Республика Чад (0,1 процента), Туркменистан (0,2 процента), Центральноафриканская Республика (0,2 процента) и Мавритания (0,2 процента).

Гебрейесус призвал страны «сфокусироваться на тех, кто наиболее уязвим, больше всех рискует тяжело перенести болезнь и умереть». Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик комментировать призыв главы ВОЗ отказался.