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Роспотребнадзор раскрыл пользу от ревакцинации раз в полгода

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Защитный эффект от вакцинации против коронавируса может снижаться против COVID-штамма «дельта», поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода, чтобы обеспечить достаточную защиту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться​​​. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против имеющихся штаммов — в том числе «дельта» — а также защищают от тяжелых форм болезни в случае заражения коронавирусом.

Ранее ВОЗ призвала страны приостановить ревакцинацию дополнительными, «бустерными» дозами препаратов от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. 4 августа число выявленных случаев COVID-19 в мире, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, превысило 200 миллионов. Общее число заражений составило 200 014 602.

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