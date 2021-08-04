Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общее число заражений составляет 200 014 602. Известно о 4 252 873 летальных случаях. Отмечается, что по всему миру было поставлено более четырех миллиардов доз вакцин против COVID-19.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, «бустерные» дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. По словам Гебрейесуса, ревакцинацию следует ограничить хотя бы до конца сентября.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и исследователи не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане.

