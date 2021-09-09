В Кремле заявили об отсутствии приглашения от США на саммит по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь Песков: Россия пока не получала приглашения на саммит по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала приглашения на глобальный саммит по борьбе с COVID-19 от США, который пройдет в рамках Генассамблеи ООН. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заявление Пескова в ходе общения с журналистами.

Пресс-секретарь президента уточнил, что «надо понимать, в каком формате он будет проходить, но пока этого понимания нет». Он также сообщил, что Путин не примет участия в нынешней сессии Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден собирается созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что мероприятие будет посвящено мерам реагирования на пандемию коронавируса и глобальным усилиям по вакцинации.