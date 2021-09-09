Россия
 
Последние новости
Путин высказался о ситуации в Афганистане
Иммунолог допустил локдаун из-за эпидемии гриппа в России
Директор школы объяснила обстановкой в семьях побег девочек из Лесосибирска
Россияне массово увлеклись литературой в жанре фэнтези и фантастики
Александр Емельяненко обесценил победы Нурмагомедова на пути к чемпионству в UFC
Представитель Путина отреагировал на новый налог ЕС фразой «станут пыль глотать»
Украинцы нашли виновного в завершении строительства «Северного потока-2»
Лавров назвал шизофренией требования Киева по встрече в «нормандском формате»
Установлена личность бросившей ребенка в мусоропровод россиянки 
18-летняя блогерша показала тело после родов и испугала пользователей сети
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле заявили об отсутствии приглашения от США на саммит по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь Песков: Россия пока не получала приглашения на саммит по борьбе с COVID-19
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала приглашения на глобальный саммит по борьбе с COVID-19 от США, который пройдет в рамках Генассамблеи ООН. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заявление Пескова в ходе общения с журналистами.

Пресс-секретарь президента уточнил, что «надо понимать, в каком формате он будет проходить, но пока этого понимания нет». Он также сообщил, что Путин не примет участия в нынешней сессии Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден собирается созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что мероприятие будет посвящено мерам реагирования на пандемию коронавируса и глобальным усилиям по вакцинации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН
Кремль прокомментировал информацию о возможном саммите Путина и Байдена
Стало известно о намерении Байдена созвать глобальный саммит по коронавирусу