В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН

Пресс-секретарь Кремля Песков: Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин не собирается принимать участие в предстоящей 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 9 сентября, РИА Новости.

76-я Генассамблея ООН стартует 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Согласно распоряжению главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации 24 августа, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее Песков прокомментировал предполагаемой встрече Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в октябре. По словам представителя Кремля, «каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет».