Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
Туркменских школьников заставили сдавать деньги на борьбу с коронавирусом
Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Ногинске
Россия продаст ракету-убийцу Су-57
Эрдоган призвал обеспечить гуманитарной помощью Афганистан из-за потока беженцев
Блогерша оценила подаренные бывшими мужьями обручальные кольца на камеру
Кремль прокомментировал идею об изъятии сверхдоходов у бизнеса
Жена Кадырова получила письмо от Путина
Россиянам раскрыли три способа заработать на соцсетях
Рогозин ответил владельцу «Бурана» из Казахстана
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль прокомментировал информацию о возможном саммите Путина и Байдена

Песков: в Кремле нет конкретных прикидок по возможности встречи Путина и Байдена
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

В Кремле нет конкретных прикидок по возможности встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в октябре. Так информацию о предполагаемом саммите лидеров двух стран прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — сказал он.

Ранее 9 сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на источник «в дипломатических кругах США» сообщило о переговорах Москвы и Вашингтона по поводу подготовки нового саммита Путина и Байдена. Уточнялось, что политики могут обсудить вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, кибербезопасности, Украины, Афганистана, Центральной Азии и Ближнего Востока.

При этом дипломатический источник ТАСС не смог подтвердить обсуждение подготовки новой встречи президентов России и США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена
Стало известно о подготовке нового саммита Путина и Байдена
Байден заявил об имеющихся у России данных о кибератаках