Кремль прокомментировал информацию о возможном саммите Путина и Байдена

Песков: в Кремле нет конкретных прикидок по возможности встречи Путина и Байдена

В Кремле нет конкретных прикидок по возможности встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в октябре. Так информацию о предполагаемом саммите лидеров двух стран прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — сказал он.

Ранее 9 сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на источник «в дипломатических кругах США» сообщило о переговорах Москвы и Вашингтона по поводу подготовки нового саммита Путина и Байдена. Уточнялось, что политики могут обсудить вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, кибербезопасности, Украины, Афганистана, Центральной Азии и Ближнего Востока.

При этом дипломатический источник ТАСС не смог подтвердить обсуждение подготовки новой встречи президентов России и США.