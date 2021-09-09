Стало известно о подготовке нового саммита Путина и Байдена

Россия и США ведут переговоры по поводу подготовки нового саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом стало известно «Стране.ua» со слов источника «в дипломатических кругах США».

Есть возможность, что встреча обоих лидеров состоится в октябре. Сообщается, что предполагаемый круг вопросов будет «традиционным». Намечается обсуждение стратегической стабильности, контроля над вооружениями, кибербезопасности, Украины, Афганистана, Центральной Азии и Ближнего Востока.

1 сентября прошла встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней лидеры достигли соглашения о закреплении стратегического партнерства. Также обе стороны осудили строительство «Северного потока-2». Как сообщалось, переговоры длились более двух часов.

В августе Байден напомнил о прошедшем саммите с Владимиром Путиным в Женеве, в контексте кибербезопасности. По словам американского лидера, на встрече 16 июня он «дал понять» президенту РФ, что в Белом доме ожидают привлечения к ответственности предполагаемых российских хакеров, которые якобы совершают нападения на США.