Россия
 
Последние новости
Белоруссия остановила прокачку российской нефти в Европу
Россиянам раскрыли три способа заработать на соцсетях
Венгрия призвала оставить идеологические споры и одобрить «Спутник V»
Рогозин ответил владельцу «Бурана» из Казахстана
Кокорин пожаловался на статус знаменитости в России
Ураган вынудил США закупиться российской нефтью
Россиянка окрестила рабочих «прислужниками сатаны» из-за вышки 5G 
Потасовка депутатов Верховной Рады попала на видео
Выявлен механизм формирования узора кошачьей шерсти
Названы первые особенности iPhone 14
Новости партнеров
Прослушать новость

В России ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

ТАСС: Россия не может подтвердить начало обсуждения с США подготовки встречи президентов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Российская сторона не может подтвердить начало обсуждения с США подготовки новой встречи президентов Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

«Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне», — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в «дипломатических кругах США» сообщило, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по поводу подготовки нового саммита Путина и Байдена.

По его данным, встреча может состояться в октябре, предполагаемый круг вопросов будет «традиционным» — лидеры обсудят стратегическую стабильность, контроль над вооружением, кибербезопасность Украины, Афганистана, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Предыстория: Стало известно о подготовке нового саммита Путина и Байдена
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский и Байден завершили переговоры в США
Байден заявил об имеющихся у России данных о кибератаках
Посол России заявил о нарушении США международного права из-за новых санкций