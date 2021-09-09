В России ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

ТАСС: Россия не может подтвердить начало обсуждения с США подготовки встречи президентов

Российская сторона не может подтвердить начало обсуждения с США подготовки новой встречи президентов Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

«Не можем подтвердить факт начала обсуждения с США относительно подготовки встречи на высшем уровне», — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в «дипломатических кругах США» сообщило, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по поводу подготовки нового саммита Путина и Байдена.

По его данным, встреча может состояться в октябре, предполагаемый круг вопросов будет «традиционным» — лидеры обсудят стратегическую стабильность, контроль над вооружением, кибербезопасность Украины, Афганистана, Центральной Азии и Ближнего Востока.