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Зеленский и Байден завершили переговоры в США

В Белом доме завершилась двухчасовая встреча президентов Украины Зеленского и США Байдена
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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский завершили двухчасовые переговоры, которые продолжались в Белом доме около двух часов. Об этом сообщает РИА Новости.

Двусторонняя встреча закончилась в 16.12 (23.12 мск), Зеленский уехал в 16.17 по местному времени. Как сообщил журналистский пул, украинский президент «помахал и кивнул небольшой группе журналистов, наблюдавших за его отъездом из Белого дома».

По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Страны представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, в котором отмечается, что государства продолжают выступать против газопровода.

Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую «агрессию». Лидеры двух стран сошлись во мнении, что продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую «агрессию».

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

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