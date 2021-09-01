Украина и США представили общее заявление против «Северного потока-2»

Украина и США увидели в «Северном потоке-2» угрозу энергетической безопасности Европы

Украина и США снова выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Такое общее заявление страны сделали после встречи лидеров государств Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Страны представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, в котором отмечается, что государства продолжают выступать против «Северного потока-2». США планируют применять предусмотренные законодательством и энергетической дипломатией меры, среди которых назначение старшего советника по вопросам энергетической безопасности.

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Предполагается, что действия США помогут сохранить транзитную роль и обеспечить безопасность поставок Украины «в этот переходный энергетический период». По мнению Штатов, недопустимо использовать энергетику как геополитическое оружие.

«Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, сообщается, что Украина и США «способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления».

В конце июля достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2» США и Германия. Согласно соглашению, Германии придется добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

31 августа украинский лидер Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность, что на переговорах главы государств обсудят вопросы стратегического партнерства Украины и США.