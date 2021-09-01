Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом

Президент Украины Зеленский обсудит Крым и Донбасс на встрече с лидером США Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного и Азовского морей на встрече с американским лидером Джо Байденом. О таких темах разговора сообщает РИА Новости.

Также Зеленский назвал США стратегическим партнером Украины и сторонником суверенитета и территориальной целостности страны.

Ранее в ходе встречи Байден заявил, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Также он добавил, что Вашингтон выступает за «евроатлантические устремления Украины». Зеленский в свою очередь представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Он отметил, что, согласно документу, страна в ближайшем будущем станет «форпостом безопасности и цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом».

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.