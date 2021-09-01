На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал главную интригу встречи украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он отметил в эфире телеканала «Украина 24», что она заключается в беседе тет-а-тет, его слова приводит РИА Новости.

Экс-министр иностранных дел уточнил, что глава Белого дома хочет понять, в чем заключается стратегия Киева, какого курса намерен придерживаться его коллега в дальнейшем и есть ли у него политическая воля к выполнению.

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Климкин рассказал, что американцы «интересно построили программу» визита Зеленского в Вашингтон. В первый день глава украинского государства встречался с министрами, которые вводили его в курс дела по разным темам.

«И это, на самом деле, очень правильный ход, для того, чтобы составить себе понимание перед встречей с Байденом. Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига — это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, тем лучше, на самом деле», — сказал экс-глава МИД.

Климкин добавил, что главное для Зеленского — это «химия» при встрече с Байденом, и выразил уверенность, что президент не вернется из США «с пустыми руками».

Ранее политолог и экономист Никита Масленников заявил, что выделение трех миллиардов долларов на восстановление украинской экономики стало главным подарком от администрации президента США Джо Байдена к визиту президента Украины Владимира Зеленского, этот поступок следует трактовать как жест доброй воли.

Соответствующий план украинский лидер представил во время визита в Вашингтон. Документ предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. 1 сентября Соединенные Штаты в рамках этого плана предоставили Киеву три миллиарда долларов безвозмездно.

