Зеленский рассказал о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе

У Киева есть несколько вариантов привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата». Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время визита в США, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Он презентовал «план трансформации» страны и, в частности затронул вопрос переговоров по Донбассу. Глава государства назвал «справедливым и безопасным» привлечение США к участию в них.

«Мы с вами видим, что происходит в мире, это уже вопрос не Украины. Этот вопрос и Молдавии, и границ прибалтийских государств, вопрос Белоруссии... Мне кажется, что не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответов с результатами», — подчеркнул Зеленский.

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Ранее стало известно, что представленный украинским лидером трансформационный план предполагает превращение Украины в «форпост безопасности», а также «цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб». Глава республики отметил, что для этого планируется реализовать более 80 различных проектов на сумму 277 миллиардов долларов.

Ранее лидер партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко назвал присоединение США к решению вопросов «деоккупации» Донбасса и Крыма ключевой темой переговоров Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. По его словам, украинская сторона не будет «выступать в роли просителей», поскольку ей «есть что предложить для совместного противодействия российской агрессии».