Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на миллиарды долларов

В рамках рабочего визита в США украинский лидер Владимир Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

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По его словам, в план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Зеленский отметил, что реализация целей по развитию человеческого капитала, «озеленению» украинской экономики и защиты энергобезопасности страны будет финансироваться как из госбюджета, так и за счет привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что, согласно документу, страна в ближайшем будущем станет «форпостом безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».

Ранее сообщалось, что делегация Зеленского провела ряд встреч с представителями американского правительства. В частности, в присутствии Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, расширяющее украинско-американское сотрудничество по Черному морю и разведке. Пентагон также выделит 60 миллионов долларов военной помощи, в которую включили поставку противотанковых ракет Javelin.