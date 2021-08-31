Украина и США подписали несколько документов

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что Киев и Вашингтон подписали два документа в энергетической отрасли, а также соглашение об основах оборонного партнерства. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ в энергетической отрасли подписали министры энергетики стран, украинский лидер присутствовал при этом.

Кроме того, как сообщило Минобороны Украины, министры обороны Украины и США подписали соглашение о проектах в сфере исследований, разработок и испытаний.

Ранее 31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.