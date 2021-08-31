На Украине предложили меры по борьбе с российским контентом в YouTube

Министр цифровой трансформации Украины рассказал о борьбе с российским контентом в YouTube

Министр цифровой трансформации Украины Михаила Федоров предложил Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для главной страницы украинского YouTube, чтобы сократить количество российского контента. Об этом сообщает РИА Новости .

«Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатия. Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube», — рассказал IT-специалист.

По словам Федорова, на данный момент украинским пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, «когда в Украине идет война». Министр предложил компании привлечь отечественных редакторов для подбора контента. Это позволит развить в стране музыкальную и креативную индустрии, считает он.

Ранее мещанский районный суд Москвы запретил американской компании Google распространять на видеохостинге YouTube ролики, пропагандирующие деятельность зацеперов. В прокуратуре отметили, что распространение, особенно среди детей, контента, популяризирующего экстремальные способы передвижения на поездах с их внешней стороны, «побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение».