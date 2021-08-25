Российский суд запретил Google распространять ролики с зацеперами на YouTube

Мещанский районный суд Москвы запретил американской компании Google распространять на видеохостинге YouTube ролики, пропагандирующие деятельность зацеперов. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что распространение, особенно среди детей, контента, популяризирующего экстремальные способы передвижения на поездах с их внешней стороны, «побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение».

После вступления в законную силу решение столичного суда будет направлено в Роскомнадзор. Страницы, содержащие запрещенные видео, включат в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории России.

Истцом в суде выступил заместитель Московско-Курского транспортного прокурора, ответчиком — Google LLC.

Зацепинг — способ передвижения на поездах, при котором человек держится на выступающих деталях снаружи вагона. Зачастую подобные поездки заканчиваются смертельным исходом. В настоящее время административная ответственность за зацепинг ограничивается штрафом в размере 100 рублей.