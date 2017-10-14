«ВКонтакте» и YouTube заставят удалить данные о руфинге и зацепинге

Роскомнадзор направил соцсети «ВКонтакте» и видеохостингу YouTube требования об удалении страниц, на которых содержится информация о зацепинге и руфинге. Об этом в субботу, 14 октября, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании судебных решений и требований Роскомнадзора социальные сети ограничивают доступ к страницам, контент которых может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни», — пояснили агентству.

Отмечается, что 187 таких страниц уже удалены, еще 91 страница находится в процессе удаления.

«Субкультуры "Зацепинг" и "Руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних», — считают в Роскомнадзоре.

По данным «Ленты.ру», за июль 2017 года на Ярославском направлении Московской железной дороги зарегистрировано четыре случая травмирования юношей, увлеченных таким нелегальным экстримом. Трое из них — несовершеннолетние.