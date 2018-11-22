Деятельность групп и сообществ зацеперов в Рунете сведена к нулю

В результате совместной работы специалистам Роскомнадзора, Роспотребнадзора и «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) удалось свести к нулю пропагандистскую активность онлайн-движения зацеперов в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

В компании отметили, что с 2016 года мониторингом Центральной пригородной пассажирской компании было выявлено более 330 таких групп и сообществ в социальных сетях. В настоящий момент доступ к ним ограничен администрациями сайтов по требованию Роскомнадзора на основании экспертных заключений Роспотребнадзора. Такой блокировке подвергались как вновь создаваемые сообщества, так и уже существующие группы. Кроме того, информация о зацепинге была удалена администраторами ресурсов из 387 групп и сообществ на основании судебных решений.

В ЦППК подчеркнули при этом, что скорость выявления и блокировки вновь создаваемых сообществ составляет 1-3 суток. За это время сообщества не успевают привлечь сколько-нибудь значимую аудиторию.

«Адепты этого экстремального увлечения не только неоправданно рискуют собственным здоровьем и жизнью — они подвергают опасности пассажиров железнодорожного транспорта», — отметил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. «Субкультура зацепинга привлекает подростков, которые не всегда осознают возможные последствия опасного увлечения. Для меня очевидно, что тематические сообщества в соцсетях выполняют роль организаторов и пропагандистов, что просто недопустимо», — подчеркнул он.

По информации Следственного комитета РФ, количество несчастных случаев в результате зацепинга, повлекших смерть или тяжелые увечья подростков, значительно снизилось. В 2016 году в центральном регионе России было зафиксировано 16 таких случаев, в 2017 — 2, в 2018 году — 3.

Субкультура зацепинга признана экспертами Роспотребнадзора скрытой формой суицидального поведения, поскольку деятельность подобных групп направлена на причинение вреда здоровью и часто заканчивается гибелью людей. Блокировка сообществ в социальных сетях, площадок для обсуждения и популяризации зацепинга позволяет снизить число вовлекаемых в эту активность и является важным элементом системы профилактики.