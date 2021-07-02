Прокуратура попросила запретить Google пропаганду зацеперов

Московско-Курская транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы запретить американской компании Google размещать в свободном доступе информацию о зацеперах. Об этом сообщает ТАСС.

Истцом заявлен заместитель Московско-Курского транспортного прокурора, ответчиком — Google LLC. В суде пояснили, что истцом была проведена проверка, в ходе которой «установлены нарушения законодательства у ответчика, выразившиеся в размещении информации, пропагандирующей деятельность зацеперов». Заседание назначено на 28 июля.

Зацепинг — способ передвижения на поездах, при котором экстремал держится на выступающих деталях снаружи вагона. Зачастую подобные поездки заканчиваются смертельным исходом. Сейчас административная ответственность за зацепинг ограничивается штрафом в размере 100 рублей.

Ранее стало известно, что Google LLC подала иск к Роскомнадзору. Компания оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на видео в YouTube, в которых эксперты увидели призывы принять участие в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

Позднее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что поведение Google неконструктивно, и американская корпорация рано или поздно может потерять российскую аудиторию. «Компания зарабатывает в России колоссальные деньги благодаря YouTube. Но они хотят и рынок иметь в России, и "проталкивать" то, что для нас неприемлемо», — сказал сенатор.