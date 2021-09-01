Украинцы поглумились над фотографией Зеленского при подписании документов в США

Украинские пользователи в сети поглумились над фотографией президента страны Владимира Зеленского, одиноко стоящего при подписании документов с представителями американского правительства. Фото и комментарии к нему размещены на странице офиса президента Украины в Facebook.

На фото украинский лидер стоит сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов, в то время как в подобных мероприятиях должны присутствовать представители обеих стран. Некоторым украинцам такая ситуация показалась унизительной. «Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», — отметила Леся Леся.

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«"В присутствии Зеленского": стоит какой-то мальчик из обслуги и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», — написал Сергей Мастеров, указывая на неравное положение украинского лидера с американским правительством. «Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?» — спросила Daria Sidorenko.

Многим другим подписчикам фотография показалась забавной. «Авторы не замечают, как забавно это звучит: "в присутствии президента Украины... подписано два документа"», — заметила Ruma Andreeva, намекая на непричастность Зеленского к процессу.

Ранее сообщалось, что в присутствии Зеленского были подписаны важные стратегические документы. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Другое соглашение было подписано на встрече украинского лидера с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Стороны обсудили активизацию партнерства в сфере использования возобновляемых источников энергии, а также сохранение транзита газа через Украину после 2024 года.