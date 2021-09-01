Зеленский назвал российский газ грязным из-за «выбросов метана и шантажа»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». Слова украинского лидера приводятся на сайте его офиса.

В ходе встречи Зеленский и Гренхольм в том числе обменялись мнениями относительно «угроз "Северного потока-2" для безопасности» Украины и энергетической безопасности в Европе. Также украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

Борьба с «Северным потоком-2»

Украинские политики и общественные деятели написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2». Его авторы напомнили Байдену об обещании быть жестким по отношению к России и остановить строительство газопровода. По мнению украинских политиков, США должны изменить свою позицию и защитить Украину и Европу от влияния Москвы.

Мы призываем вас изменить курс и послать президенту [России Владимиру] Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий Украинские политики и общественные деятели об остановке «Северного потока-2»

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» станет большой ошибкой для правительства США. По его словам, еще есть шанс противостоять запуску трубопровода. Дипломат добавил, что если же остановить «Северный поток-2» не удастся, то Украине нужно получить максимальную выгоду от Германии.

Немцы хорошо знали, что Украине будет трудно, что для Украины такое решение будет болезненным и нанесет ущерб. Немцы понимали, что должны чем-то отплатить Украине и сделать что-то для нее Уильям Тейлор о риске ввода в эксплуатацию газопровода

В августе в США обновили санкционный список, касающийся строительства российского газопровода «Северный поток-2». Новые ограничительные меры ввели против четырех участников проекта, а также двух судов снабжения.

Переговоры Украины и США по «Северному потоку-2»

31 августа Зеленский прибыл в США с официальным визитом. В этот день он проведет восемь встреч, в том числе в Министерстве энергетики США и Пентагоне. 1 сентября украинский лидер проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых выйдет совместное заявление.

Вместе с украинским лидером в Вашингтон прибыли глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. Зеленский анонсировал «большой диспут» по «Северному потоку-2».

Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол — в деталях. Надо подождать немного Владимир Зеленский о переговорах с США по «Северному потоку-2»

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Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь заявил, что проект «Северный поток-2» все еще можно остановить. Он добавил, что Киев будет обсуждать это с Вашингтоном. Витренко понадеялся, что США введут новые санкции против газопровода.

Санкции США

20 августа США ввели санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2». Речь идет о компаниях «Нобилити» и «Константа», судах «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Байден издал указ, позволяющий ввести ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».

Таким образом, на данный момент под американскими санкциями из-за причастности к проекту находятся 23 физических и юридических лица. При этом ограничения обошли оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и его гендиректора Маттиаса Варнига.

Позиция России

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил, что новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» являются формальностью, и строительство вскоре будет завершено. Эксперт отметил, что ограничения никак не повлияют на сроки. Он добавил, что Вашингтон порционно вводит санкции в феврале, мае и в настоящее время.

Думаю, это некоторая формальность со стороны администрации Байдена. Каждые три месяца они должны предоставлять в конгресс доклад о введении санкций против участников строительства Алексей Гривач о санкциях США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы. По его словам, утверждения европейских стран, что газопровод усилит их зависимость от газа из России, необоснованны. Он заявил, что «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед.

Рассматриваем строительство газопровода «Северный поток-2» как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект Сергей Лавров о плюсах «Северного потока-2» для Европы

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Министр подчеркнул, что с вводом газопровода в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент. Кроме того, устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, это приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки.

Стадия строительства «Северного потока-2»

Гендиректор компании «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов сообщил, что в скором времени завершатся пуско-наладочные работы на первой нитке «Северного потока-2». Вслед за окончанием работ нитка будет готова к коммерческой эксплуатации. Каримов также рассказал, что заканчивается укладка второй нитки, после чего на ней начнутся аналогичные работы. По его словам, в компании прикладывают максимум усилий для запуска газопровода.

О близком завершении проекта 20 августа говорил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он сообщил, что осталось провести по морю еще 15 километров газопровода.