Бывший СССР
 
Последние новости
В России спроектирован подводный робот-беспилотник «Суррогат»
Мошенники нашли новый способ красть деньги у россиян
Спрогнозирован отказ россиян от банковских карт к 2025 году
Россиянин выиграл золото Паралипиады в беге и обновил мировой рекорд
Пропавшие в лесу на Сахалине четыре человека найдены
У почтальона в Москве украли сумку с 670 тысячами рублей 
Россиянка сравнила Турцию с Грузией и выбрала лучший курорт
Названы города с самой быстро дорожающей вторичкой
Тысячи банкоматов пропали в Великобритании
Новости партнеров
Прослушать новость

Зеленский назвал российский газ грязным из-за «выбросов метана и шантажа»

Зеленский: российский газ самый грязный из-за «выбросов метана, коррупции и шантажа»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». Слова украинского лидера приводятся на сайте его офиса.

В ходе встречи Зеленский и Гренхольм в том числе обменялись мнениями относительно «угроз "Северного потока-2" для безопасности» Украины и энергетической безопасности в Европе. Также украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

Борьба с «Северным потоком-2»

Украинские политики и общественные деятели написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2». Его авторы напомнили Байдену об обещании быть жестким по отношению к России и остановить строительство газопровода. По мнению украинских политиков, США должны изменить свою позицию и защитить Украину и Европу от влияния Москвы.

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» станет большой ошибкой для правительства США. По его словам, еще есть шанс противостоять запуску трубопровода. Дипломат добавил, что если же остановить «Северный поток-2» не удастся, то Украине нужно получить максимальную выгоду от Германии.

В августе в США обновили санкционный список, касающийся строительства российского газопровода «Северный поток-2». Новые ограничительные меры ввели против четырех участников проекта, а также двух судов снабжения.

Переговоры Украины и США по «Северному потоку-2»

31 августа Зеленский прибыл в США с официальным визитом. В этот день он проведет восемь встреч, в том числе в Министерстве энергетики США и Пентагоне. 1 сентября украинский лидер проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых выйдет совместное заявление.

Вместе с украинским лидером в Вашингтон прибыли глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. Зеленский анонсировал «большой диспут» по «Северному потоку-2».

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь заявил, что проект «Северный поток-2» все еще можно остановить. Он добавил, что Киев будет обсуждать это с Вашингтоном. Витренко понадеялся, что США введут новые санкции против газопровода.

Санкции США

20 августа США ввели санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2». Речь идет о компаниях «Нобилити» и «Константа», судах «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Байден издал указ, позволяющий ввести ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».

Таким образом, на данный момент под американскими санкциями из-за причастности к проекту находятся 23 физических и юридических лица. При этом ограничения обошли оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и его гендиректора Маттиаса Варнига.

Позиция России

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил, что новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» являются формальностью, и строительство вскоре будет завершено. Эксперт отметил, что ограничения никак не повлияют на сроки. Он добавил, что Вашингтон порционно вводит санкции в феврале, мае и в настоящее время.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы. По его словам, утверждения европейских стран, что газопровод усилит их зависимость от газа из России, необоснованны. Он заявил, что «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед.

Министр подчеркнул, что с вводом газопровода в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент. Кроме того, устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, это приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки.

Стадия строительства «Северного потока-2»

Гендиректор компании «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов сообщил, что в скором времени завершатся пуско-наладочные работы на первой нитке «Северного потока-2». Вслед за окончанием работ нитка будет готова к коммерческой эксплуатации. Каримов также рассказал, что заканчивается укладка второй нитки, после чего на ней начнутся аналогичные работы. По его словам, в компании прикладывают максимум усилий для запуска газопровода.

О близком завершении проекта 20 августа говорил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он сообщил, что осталось провести по морю еще 15 километров газопровода.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»
На Украине обратились к Байдену из-за Северного потока-2
Строительство «Северного потока-2» приблизилось к завершению
Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы
Минфин США ввел новые санкции из-за строительства «Северного потока-2»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0116 июля

Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Что творится в республиках и чем это грозит России?
22:2711 августа

Президент Молдавии пообещала помешать блокировке Приднестровья

16:2930 августа

Число погибших при взрывах боеприпасов в Казахстане выросло до 15

16:2430 августа

Украинские чиновники завозили в страну мигрантов под видом бизнесменов

Бывший СССР00:0214 июля

«Он называл себя спасителем Европы»

Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
15:4930 августа

В Польше рассказали о мести Лукашенко и решили помочь Литве охранять границу

16:2230 августа

Киргизия позвала Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан в Евразийский союз

15:4630 августа

Армения призвала усилить давление на Азербайджан из-за пыток военнопленных

Бывший СССР00:0112 июля

Продаться подороже.

Украина хочет стать главным партнером Китая на пути в Европу. Что придется отдать взамен?
15:1830 августа

В парламенте Эстонии завершился первый раунд голосования за президента

15:0630 августа

На Украине назвали ключевую тему переговоров Зеленского и Байдена

14:5130 августа

Кандидат в президенты Эстонии обещал подтянуть русский язык для беседы с Путиным

Россия
Скандальных победителей «Евровидения» заметили в ушанках на улицах Москвы
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
В Госдуме оценили заявление посла НАТО о вступлении Украины в альянс
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Губернатор Липецкой области рассказал о новых школах и благоустройстве региона
Зависимые.
Почему пациенты с мышечной атрофией лишены жизненно необходимых препаратов
Проценко предсказал вспышку COVID-19
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Комаровский развеял мифы о частой детской проблеме и дал совет молодым родителям
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Популярная блогерша найдена мертвой в собственном доме
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Правительство России запустило Telegram-канал
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Популярная соцсеть лишит часть пользователей доступа
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
Genesis GV80 обновился и обзавелся шестиместной версией
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
Появились новые подробности об электрокарах Chery для России
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
На улицах Парижа ввели ограничение скорости 30 км/ч
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
В Татарстане откроют четыре новых завода стройматериалов
В центре Красноярска завершили реставрацию старинного дома
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Марий Эл второй раз за год зацвела сирень
Все материалы