Мир
 
Последние новости
МИД развеял опасения о скором отключении российских банков от SWIFT
В МИД ответили на вопрос об отправке российских военных в Афганистан
Лавров сравнил отношения России и США с периодом холодной войны
Блогерша раскрыла способ ускорить время сушки белья
Убитую в Тюмени школьницу назвали жертвой маньяка с электропроводом
Диетолог раскрыла пользу риса
Политолог объяснил тотальное недоверие афганцев к талибам
Лавров назвал заявления Зеленского разжигающими межнациональную рознь
Амурский тигр убил работавшего на лесозаготовке россиянина
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы

Глава МИД Лавров: «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet.

По его словам, утверждения европейских стран, что газопровод усилит их зависимость от газа из России, необоснованны. Он заявил, что «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед. «Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток-2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что с вводом газопровода в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент. Кроме того, устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, это приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки.

«Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода», — подчеркнул глава ведомства.

Газопровод «Северный поток-2» достроен на 99 процентов. Трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство должно финишировать к концу лета 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пушков оценил слова об использовании «Северного потока-2» в качестве оружия
Меркель назвала условие для введения санкций из-за «Северного потока-2»
США и ФРГ предостерегли РФ от использования газа в качестве оружия против Киева