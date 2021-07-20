США и ФРГ предостерегли РФ от использования газа в качестве оружия против Киева

Соединенные Штаты и ФРГ близки к соглашению по вопросу ответных мер против России в том случае, если она допустит использование поставок газа как политического оружия в отношении Украины. Об этом предостерег анонимный источник из американской администрации в разговоре с Bloomberg.

Собеседник издания рассказал, что Германия согласится принять меры против российского государства в случае его давления на украинское. Речь идет о независимых от Евросоюза шагах — то есть о варианте, который канцлер Германии Ангела Меркель ранее отвергала. Рассматриваются и общеевропейские варианты, включая ограничения на поставку энергоносителей из РФ в ЕС.

По данным Bloomberg, конкретные детали немецко-американской сделки не обнародуют специально — чтобы у российского руководства не было возможности подготовиться к возможным последствиям своего «пагубного поведения». Источник не исключил развитие событий, при котором поставки газа из России в Германию будут ограничены.

Ранее в июле Меркель высказалась о возможной реакции ее администрации в случае, если Россия нарушит обязательства по транзиту газа через Украину. По ее словам, у Берлина есть много инструментов, которые можно применить в этом случае, и для этого не обязательно будет задействовать ресурсы ЕС — но ФРГ находится в контакте с европейскими союзниками по этому поводу.