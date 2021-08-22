Пушков оценил слова Берлина об использовании «Северного потока-2» как оружия против Киева

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил слова об использовании «Северного потока-2» в качестве оружия против Киева. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Берлин на уровне риторики сохраняет «амбивалентность».

«Мол, это коммерческий проект, но ЕСЛИ Москва начнет использовать его как политическое оружие, то в Берлине его начнут рассматривать как политический и будут приняты меры. Это удобная формула для Берлина, оставляющая ФРГ простор для маневра: с помощью этой формулы можно договориться с Вашингтоном, вести диалог с Москвой, успокаивать Киев, обосновывать свою позицию в Евросоюзе, да и попытаться утихомирить немецких "зеленых", выступающих против газопровода», — выразил мнение сенатор.

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По его словам, вопрос, какие действия России будут рассматривать как использование газопровода в качестве «политического оружия», намеренно оставляют за кадром. Пушков поинтересовался, сможет ли Германия считать таким оружием приостановку транзита в случае, если Киев выставит невыгодные Москве условия для нового контракта или «любой газовый конфликт между Россией и Украиной».

Он заключил, что формулировка весьма расплывчата и дает возможность Германии для «различных трактовок».

Ранее глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко выразил мнение, что Москва «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». О том, что проект не должен использоваться как оружие, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, в противном случае грозит введение санкций.

В июле анонимный источник из американской администрации заявил, что Соединенные Штаты и ФРГ близки к соглашению по вопросу ответных мер против России в том случае, если она допустит использование поставок газа как политического оружия в отношении Украины.

Газопровод «Северный поток-2» достроен на 99 процентов. Трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство должно финишировать к концу лета 2021 года.

