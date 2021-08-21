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Пушков оценил санкции США по «Северному потоку-2»

Сенатор Пушков: санкции США по «Северному потоку-2» удивления не вызывают
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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил введение США санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».

По его словам, на саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве 16 июля, а также на переговорах делегаций России и США 28 июля в основном обсуждали тему стратегической стабильности. «Они не ставят перед собой задачу нормализации отношений с Россией», — отметил Пушков.

Поэтому, считает сенатор, нынешнее поведение администрации Байдена «удивления не вызывает».

В пятницу, 20 августа, США ввели санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2». Речь идет о компаниях «Нобилити» и «Константа», судах «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Байден издал указ, позволяющий ввести ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».

Газопровод «Северный поток-2» достроен на 99 процентов. Трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство должно финишировать к концу лета 2021 года.

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