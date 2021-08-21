Минфин США ввел новые санкции из-за строительства «Северного потока-2»

США обновили санкционный список в отношении участников строительства российского газопровода «Северный поток-2», такое решение приняло министерство финансов страны, пишет РИА Новости.

Новые ограничительные меры ввели против четырех участников проекта: страховой фирмы «Константа», компании «Нобилити», а также двух судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко».

23 физических и юридических лица включены в санкционный список США против «Северного потока-2» на данный момент

Таким образом, на данный момент под американскими санкциями из-за причастности к проекту находятся 23 физических и юридических лица. При этом ограничения обошли оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и его гендиректора Маттиаса Варнига.

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Американские санкции

В пятницу, 20 августа, президент США Джо Байден издал указ, предполагающий принятие дополнительных мер против «определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране». Речь идет о проектах, которые якобы ослабляют энергетическую безопасность в Европе (в том числе на Украине), а также «восточного фланга НАТО и Евросоюза».

Госсекретарь США Энтони Блинкен также анонсировал принятие новых запретов в отношении российских компаний. Госдепартамент предоставил в Конгресс США отчет, где названы объекты санкций.

Сорвать проект не удастся

В Госдуме России ответили на новые американские ограничения. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк напомнил, что под видом борьбы за энергетическую безопасность Европы США преследуют свои цели. По словам политика, это проявление борьбы за неконкурентное влияние на европейский рынок энергоресурсов. На протяжении нескольких лет США пытаются увеличить поставки своего сжиженного природного газа в Европу.

Остановить «Северный поток-2» данным указом США не под силу Сергей Железняк О введении новых санкций против проекта

Против проекта также выступали Германия и Украина. Российская сторона неоднократно призывала Запад перестать политизировать ситуацию.

Санкции — это формальность

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает: ограничительные меры против проекта — не более, чем формальность.

Думаю, это некоторая формальность со стороны администрации Байдена Алексей Гривач Об американских санкциях

По его словам, они никак не скажутся на сроках, и трубопровод будет полностью готов в течение ближайших двух недель. Эксперт добавил: каждые три месяца администрация Байдена должна предоставлять в конгресс доклад о введении санкций против участников строительства.

Финишная прямая

55 миллиардов кубометров газа в год составит совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» достроен на 99 процентов (будет две нитки). Трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство должно финишировать к концу лета 2021 года. Оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG в июне объявила о завершении прокладки морской части первой ветки газопровода. Несколько месяцев будут проходить пусконаладочные работы по заполнению его газом.