В России назвали формальностью новые санкции США против «Северного потока-2»

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил, что новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» являются формальностью, и строительство вскоре будет завершено. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что ограничения никак не отразятся на сроках, и трубопровод будет полностью готов в течение ближайших двух недель. Он добавил, что Вашингтон порционно вводит санкции в феврале, мае и в настоящее время.

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«Думаю, это некоторая формальность со стороны администрации Байдена. Каждые три месяца они должны предоставлять в конгресс доклад о введении санкций против участников строительства», — заключил Гривач.

В пятницу, 20 августа, США ввели санкции против компаний и судов из-за «Северного потока-2». Речь идет о компаниях «Нобилити» и «Константа», судах «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Президент Соединенных Штатов Джо Байден издал указ, позволяющий ввести ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2».

