Украина и США подпишут военное соглашение против «российской агрессии»

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден намерены обсудить укрепление сотрудничества двух стран в ключевых сферах. Об этом журналистам сообщил представитель администрации Соединенных Штатов, передает «Европейская правда».

По информации источника, для закрепления статуса стратегического партнерства, лидеры Украины и США объявят о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, которая прекратила свою работу три года назад. Кроме того, рассказал источник, главы государств подпишут стратегическое оборонное рамочное соглашение.

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Представитель Белого дома пояснил, что данный документ предполагает содействие США в поддержании безопасности и свободного судоходства в Черном море, сотрудничество в киберпространстве, обмен разведывательными данными и другие меры поддержки украинских властей в противодействии «российской агрессии».

Ранее сообщалось, что делегация Зеленского провела ряд встреч с представителями американского правительства. В частности, в присутствии Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, расширяющее украинско-американское сотрудничество по Черному морю и разведке. Пентагон также выделит 60 миллионов долларов военной помощи, в которую включили поставку противотанковых ракет Javelin.

Также украинский лидер провел переговоры с американским министром энергетики Дженнифер Гренгольм. Итогом этой встречи стало соглашение о крупных инвестициях в украинский энергетический сектор, при этом суть поддержки США будет заключаться в продолжении давления на Россию.

31 августа Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. В этот день у него было запланировано восемь встреч, в том числе в Министерстве энергетики США и Пентагоне. 1 сентября украинский лидер проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых выйдет совместное заявление.