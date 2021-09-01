Зеленский предложил Всемирному банку в США построить дороги на Украине

В ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Группы Всемирного банка. Стороны обсудили реализацию плана трансформации Украины и курс реформ в республике, сообщается на сайте президента Украины.

По словам Зеленского, Украина за последние годы достигла значительного успеха в реализации земельной реформы и развитии аграрного сектора, на которые Всемирный банк ежегодно выделяет немалые суммы. Он также отметил поддержку финансовой организации по борьбе с пандемией коронавируса на Украине.

Затем украинский лидер коснулся темы развития инфраструктурных проектов в стране. В частности, Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации «плана трансформации Украины», а также профинансировать реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что Зеленский презентовал «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Политик подчеркнул, что в документ заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов, часть из которых будет финансироваться за счет привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

