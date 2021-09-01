Лавров ответил на слова Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе

Украинские политики сегодня упражняются в «словесной эквилибристике», а их суждения по историческим вопросам, как и заявления президента Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе, были сделаны «не от большого ума». С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам дипломата, сегодня Киев стремится искусственно поддерживать русофобскую риторику в обществе, чтобы заручиться поддержкой западных стран в противостоянии с Москвой. «То считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что слова представителей украинского режима — не более чем спекуляция с целью ослабить политику России на внешнем направлении. «Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах», — отметил глава МИД РФ.

Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». Во время переговоров стороны в том числе обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока-2» для энергетической безопасности Европы. Украинский лидер пояснил, что считает российские энергоносители таковыми из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляций».