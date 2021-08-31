Политолог назвал слова Зеленского о «грязном» российском газе бредом

Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о «грязном» российском газе противоречит его же просьбам сохранить транзит в Евросоюз через территорию его страны, заявил политолог Сергей Михеев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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По его словам, заявление украинского лидера является бредом и полной кашей. «[Зеленский] обсуждает "Северный поток-2" с Америкой и немцами, обсуждает сохранение транзита, одновременно Зеленский говорит, что российский газ — самый грязный газ в мире. Во-первых, оттого, что от него много выбросов метана, а во-вторых, потому что там кремлевская пропаганда. То есть человек несет какую-то полную бредятину», — отметил политолог.

Михеев добавил, что видит противоречие в том, что говорит Зеленский. «Россия ужасная, нужны санкции, но газ надо пустить через трубу (украинскую ГТС — прим. «Ленты.ру»). Мы ненавидим ее, но нам все равно это надо. Это бред, диагноз», — сказал он.

Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». В ходе встречи Зеленский и Гренхольм в том числе обменялись мнениями относительно «угроз "Северного потока-2" для безопасности» Украины и энергетической безопасности в Европе. Также украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».